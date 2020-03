Onward, c'è un'ottima ragione per cui Tom Holland non ha ancora visto il film

Onward - Oltre la Magia è già un successo di critica e botteghino (grazie alle anteprime del giovedì), ma una delle due star protagoniste, Tom Holland, ammette di non avere ancora il film. Scopriamo perché.

I due attori interpreti dei Fratelli Lightfoot in Onward Chris Pratt e Tom Holland sono attualmente impegnati con il tour promozionale del film, ma solo uno di loro ha già avuto occasione di vedere la pellicola completa.

Durante un'intervista per Good Morning America, Holland ha infatti rivelato che "non mi fanno più vedere i film prima [della premiere]", nello stesso momento in cui anche Chris Pratt si affretta a dire la medesima cosa "Non glielo fanno vedere!". Il perché? "Sanno che farebbe qualche spoiler" spiega Pratt, a cui Holland fa eco.

Il ragazzo ormai è stato etichettato, assieme al collega del Marvel Cinematic Universe, come uno "spoileratore seriale", dati i suoi precendenti con i film Marvel (e non solo). Ricorderete forse come durante il press tour di Avengers: Infinity War, per il quale era stato affiancato spesso da Benedict Cumberbatch, quest'ultimo le avesse dovute tentare un po' tutte per evitare che il ragazzo si facesse scappare qualcosa...

Così ora Tom dovrà aspettare la premiere con i fan per vedere Onward "Dovrò attendere la premiere, quando lo vedrò con i fan e piangerò con loro!".

Qui da noi, Onward - Oltre la Magia arriverà al cinema il 16 aprile.