In Onward c'è un Easter Egg a tema Marvel Cinematic Universe

Negli Stati Uniti il nuovo film Pixar Onward ha fatto in tempo a debuttare al cinema prima della chiusura imposta dalla pandemia del Coronavirus, e sarà presto su Disney+. L'uscita nelle sale italiane è invece purtroppo slittata e ad oggi non sappiamo se ci sarà anche da noi una pubblicazione anticipata sulla piattaforma streaming che ha debuttato oggi.

Come ogni titolo Pixar, anche Onward è ricco di Easter Egg e citazioni, e una di esse, non facilissima da individuare, rappresenta un omaggio alla Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe. Sulla camicia smanicata di Barley, il più grande dei due fratelli orchi protagonisti del film, c'è infatti una toppa che raffigura il Guanto dell'Infinito.

L'immagine è visibile in calce alla news. È un po' difficile riconoscere il guanto, poiché il design è rosso e nero e non dorato come siamo abituati a vederlo. La forma, però, è evidentemente quella.

Onward racconta la storia di due fratelli orchi, Barley (doppiato in originale da Chris Pratt) e Ian (che ha la voce di Tom Holland), che intraprendono un viaggio per scoprire se nel mondo c'è ancora traccia di magia. I due si mettono alla ricerca della Gemma della Fenice, per poter riconnettersi ancora una volta con il loro defunto padre.

Il nuovo film Disney / Pixar non è naturalmente l'unico che ha visto i piani di uscita sconvolti a causa dell'emergenza legata al COVID-19. Negli Stati Uniti diversi film saranno on demand in anticipo, staremo a vedere se andrà così anche per il mercato italiano.