Onward: la descrizione del footage del film Pixar mostrato al D23 Expo

L'animazione è stata una dei grandi protagonisti del panel del D23 Expo dedicato alle nuove uscite dei Walt Disney Studios: oltre all'annuncio di Raya and The Last Dragon e le novità su Souls, la Casa di Topolino ha dato ampio spazio al prossimo film della Pixar.

Stiamo parlando di Onward, il fantasy urbano che vedrà il ritorno alla regia di Dan Scanlon dopo Monsters University non che suo primo progetto originale del celebre studio d'animazione. Il film seguirà la storia di Ian e Barley, interpretati rispettivamente da Tom Holland e Chris Pratt, due fratelli che non potrebbero essere più diversi tra loro: mentre il primo è molto timido e riservato, il secondo è molto sicuro di sé nonostante la prematura scomparsa del padre.

Durante l'evento la Casa di Topolino ha mostrato due clip per un totale di 8 minuti di cui vi riportiamo una descrizione (via CinemaBlend):

Il footage si apre con la madre di Ian e Barley (Julia Louis-Dreyfus) che va in soffitta per recuperare un regalo che il padre ha lasciato ai figli prima di morire. Questo oggetto misterioso è piuttosto lungo e avvolto in un asciugamano, e quando i ragazzi lo scartano rimangono scioccati nello scoprire che si tratta dello scettro di un mago (potete vederlo nell'immagine in calce alla notizia).

I ragazzi sono molto sorpresi perché il padre era un semplice contabile, e di certo non si aspettavano che fosse un mago, ma insieme al bastone trovano una nota che fa luce sulla vicenda: viene rivelato che un tempo il mondo era pieno di una magia che aiutava chi ne aveva bisogno, ma che era molto difficile da padroneggiare, e così tutti hanno trovato un modo più semplice per fare le cose. Nella speranza che la magia vivesse all'interno dei suoi figli, il padre ha scritto un incantesimo "di visita" che avrebbe gli avrebbe permesso di tornare per un giorno intero e vedere come sono cresciuti i suoi ragazzi.

L'unico modo per far funzionare l'incantesimo è utilizzando un "elemento d'aiuto", ma per loro fortuna il padre gli ha consegnato anche una Gemma Fenice - una delle poche esistenti in tutto il mondo. Barley è particolarmente entusiasta perché è un grande fan del vecchio mondo magico, ma purtroppo la sua eccitazione finisce rapidamente per sgonfiarsi. Tenendo in mano il bastone, infatti, Barley fallisce ripetutamente nel tentativo di replicare l'incantesimo. Nella stanza aleggia una forte delusione, anche se la madre lo conforta dicendo che rimaneva una dimostrazione dell'amore del padre nei loro confronti.

Più tardi Ian, rimasto da solo nella sua malinconia, prova a recitare l'incantesimo per far ritornare in visita il padre. Al contrario di quanto accaduto con il fratello, però, lo scettro inizia a diventare blu e Ian si rende conto che sta accadendo qualcosa di speciale. Raccoglie il bastone, e mentre continua con l'incantesimo gli oggetti intorno a lui iniziano a fluttuare per la stanza. Barley si precipita appena comprende la situazione e il padre inizia lentamente ad apparire: prima i piedi, e poi le sue gambe.

Ma all'improvviso qualcosa va storto. La luce blu del bastone inizia a diventare rossa e in breve tempo la Gemma Fenice esplode. Dopo un breve momento, Ian e Barley scoprono che l'incantesimo non è stato un totale fallimento: le gambe del padre sono rimaste e, anche se non possono fare cose che delle normali gambe non potrebbero fare, come sentire o parlare, riescono a sentire il tatto, e quando Barley suona sulle dita dei piedi il motivetto "Ammazza la mosca col flit" il padre capisce cosa sta accadendo.

Anche se in un primo momento sembra qualcosa di meraviglioso, Ian e Barley capiscono presto che non è abbastanza e decidono di riportare indietro anche il resto del corpo del padre, ma devono farlo entro 24 ore. Avranno bisogno di un'altra Gemma Fenice, e Barley è entusiasta di intraprendere l'avventura che ha sempre desiderato.

Passiamo così alla scena successiva, in cui vediamo che il van di Barley - che lui chiama "Ginevra" - è rimasto senza benzina senza alcuna stazione di rifornimento nei dintorni. La situazione è seria, ma l'audace fratello è convinto che il problema può essere risolto con la magia.

Barley è infatti convinto che Ian possa lanciare un incantesimo di crescita per trasformare il contenitore della benzina, e aumentare così la poca quantità rimasta al suo interno; spiega a suo fratello come eseguire l'incantesimo, facendo notare che ha bisogno di pura concentrazione, ma per Ian non è molto facile con il fratello non la smette di parlare. Dopo circa un minuto Ian sta per rinunciare, quando scopre che in realtà è successo qualcosa: ha ridotto Barley all'altezza di un pollice.

Qui si conclude il footage mostrato durante l'evento, ma a giudicare da questa descrizione Onward ha il potenziale di rappresentare l'ennesimo ritorno in grande stile della Pixar, che nel 2019 porterà su grande schermo due nuovi film originali: Onward debutterà il 6 marzo 2020, mentre Soul arriverà nelle sale il 19 giugno 2020.

Qui potete trovare il teaser trailer di Onward, mentre in calce vi riportiamo il poster ufficiale diffuso in occasione del D23 Expo.