Onward debutta in testa al box office USA: le sale americane non risentono del Coronavirus

A conferma delle ultime previsioni degli analisti, Variety ha reso noto che Onward - Oltre la magia ha chiuso ufficialmente il suo weekend d'esordio negli Stati Uniti con un incasso di 40 milioni di dollari.

Leggermente inferiore alle aspettative dei giorni scorsi, si tratta di uno dei risultati più bassi di sempre per lo studio di animazione: escludendo il primo Toy Story e A Bug's Life per ovvi motivi legati all'inflazione, il film ha infatti sostanzialmente replicato il risultato ottenuto nel 2015 da Il Viaggio di Arlo (39 milioni).

Mentre in Italia i cinema si preparano a chiudere a causa del Coronavirus, alcuni esperti affermano invece che l'emergenza sanitaria non ha ancora colpito gli incassi delle sale americane.

"Penso che non abbia avuto alcun impatto" ha spiegato infatti Paul Dergarabedian, senior media analyst di Comscore. "Con i 40 milioni di Onward, un lieve calo per L'Uomo Invisibile e i solidi risultati di The Way Back, sembra che le persone abbiano ancora l'abitudine di andare al cinema."

Il box office totale del weekend ha registrato un calo del 50% rispetto al periodo corrispondente del 2019, ma questo perché lo scorso 8 marzo è entrata in scena Captain Marvel con un mostruoso debutto da 153 milioni.

L'uscita di Onward in Italia, lo ricordiamo, al momento è fissata al prossimo 16 aprile. Nell'attesa, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Onward.