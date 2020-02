Onward: nella clip i due fratelli elfi sono faccia a faccia con la spaventosa Manticora

In questi giorni è stato presentato al Festival di Berlino il nuovo film della Disney/Pixar, Onward, che racconta le avventure di due fratelli elfi alla ricerca del padre. Nelle nuove clip i due personaggi, doppiati da Tom Holland e Chris Pratt, si trovano di fronte alla spaventosa Manticora, doppiato dal premio Oscar Octavia Spencer.

I due video mostrano l'anteprima di una sequenza in cui i fratelli elfi, in missione per riportare in vita il padre, si trovano di fronte la spaventosa Manticora, e delle sequenze del backstage che mostrano l'ottimo rapporto tra Tom Holland e Chris Pratt, oltre alla performance di Octavia Spencer.



Onward - Oltre la magia è ambientato in un mondo fatato, dove la magia è stata sostituita dalla tecnologia, e quando due fratelli elfi scoprono un messaggio segreto lasciato dal padre defunto, decidono di seguire le istruzioni e di creare un incantesimo per cercare di riportarlo in vita un solo giorno.

Inizierà da quel momento una caccia al tesoro ricca d'imprevisti e momenti esilaranti e commoventi, in pieno stile Pixar.

Tom Holland ha ringraziato Disney e Chris Pratt per il lavoro svolto in Onward mentre sono tendenzialmente positive le prime recensioni che riguardano il film; i primi commenti lo definiscono 'dolce ed emozionante'.

Il film è diretto da Dan Scanlon, e doppiato da Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer e Julia Louis-Dreyfus.

Onward - Oltre la magia uscirà nelle sale il prossimo 5 marzo.