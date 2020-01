Onward, avere Chris Pratt e Tom Holland insieme nel cast è stato 'un colpo di fortuna'

Tra pochi mesi arriverà nelle sale Onward - Oltre la magia, il nuovo film originale della Pixar vedrà nel cast vocale gli Avengers Chris Pratt e Tom Holland. Secondo quanto rivelato dalla produttrice Kori Rae, però, la riunione dei due volti del MCU è nata per puro caso.

"Non l'abbiamo fatto di proposito. Lo abbiamo fatto alla cieca. Non sappiamo chi sono gli attori, noi ascoltiamo semplicemente le loro voci durante le clip. Ascoltiamo e cerchiamo di capire qual è la voce giusta per il personaggio che abbiamo scritto" ha spiegato la Rae, produttrice tra gli altri di A Bug's Life, Toy Story 2, Gli Incredibili e Up, durante una recente intervista con Digital Spy.

"E sì, Chris è andato alla grande. Lo so che sembra forzato. Ma in realtà non lo è, è stato un colpo di fortuna. Non lo abbiamo pianificato, ve lo assicuro."

Onward è ambientato in un mondo fantasy suburbano in cui la magia è scomparsa da tempo e segue le vicende di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, giovani e audaci che si imbarcano in uno straordinario viaggio per scoprire se nel loro mondo è rimasto ancora qualche briciolo di magia.

Il film debutterà nelle sale italiane il 5 marzo 2020, qualche mese prima rispetto all'altro atteso nuovo progetto della Pixar, Soul, che purtroppo non arriverà in Italia prima del prossimo 16 settembre. Nell'attesa vi rimandiamo al trailer di Onward e al primo trailer di Soul.