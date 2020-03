Da Onward a Bloodshot: tutti i film in arrivo on demand in anticipo causa Coronavirus

La chiusura dei cinema negli Stati Uniti ha cambiato drasticamente i piani di studi quali Disney, Warner Bros., Universal e Paramount, che in questi giorni stanno annunciando diverse novità riguardo l'arrivo dei propri titoli in streaming e negli store digitali degli Stati Uniti.

La scorsa settimana la Disney ha sorpreso tutti pubblicando in anticipo di qualche giorno l'edizione digitale Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e, soprattutto, svelando l'arrivo di Frozen 2 su Disney+ tre mesi prima del previsto.

Per quanto riguarda le pellicole uscite o in procinto di uscire al cinema in queste settimane, i cui incassi sono stati pesantemente condizionati dall'emergenza Coronavirus e di conseguenza dalle misure di sicurezza predisposte dalle sale, che ore sono state chiuse del tutto per 6-12 settimane, è stata annunciata una release digitale per film come Bloodshot, The Way Back, L'Uomo Invisibile e The Hunt.

Lo stesso è inoltre accaduto per Onward - Oltre la magia, che dopo un veloce giro nelle sale (dove ha comunque incassato oltre 100 milioni di dollari) è stato pubblicato negli store digitali e si appresta a debuttare il 3 aprile su Disney+.

Di seguito vi riportiamo la lista di tutte le uscite anticipate nel mercato americano (via Comicbook.com), in attesa di novità sulla distribuzione italiana:

13 Marzo

Star Wars: The Rise of Skywalker

17 marzo

Frozen II - Il Segreto di Arendelle

20 marzo

Onward - Oltre la magia

L'Uomo Invisibile (Noleggio)

Emma (Noleggio)

The Hunt (Noleggio)

24 marzo

Bloodshot

The Way Back

Birds of Prey e la fantasmagoria rinascita di Harley Quinn

The Gentlemen

10 aprile

Trolls World Tour

Come sempre, vi terremo aggiornati in caso di annunci riguardanti l'Italia.