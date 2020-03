Onward parte con 40 milioni di dollari, fra i risultati più bassi di sempre per la Pixar

Onward, il nuovo film d'animazione Disney/Pixar, si sta dirigendo verso un weekend di apertura da $40 milioni di dollari dopo aver incassato $12,1 milioni da 4.310 schermi nella giornata di venerdì 6 marzo.

La cifra raggiunge l'estremità più bassa della forbice delle previsioni stabilite dalla stessa Disney, che aveva anticipato un debutto compreso tra i $40 e i $45 milioni, e segna anche uno dei risultati più bassi di sempre nella filmografia Pixar.

Solo tre film nella storia del leggendario e pionieristico studio cinematografico hanno aperto sotto i $40 milioni: due di loro sono stati i primi titoli in assoluti dello studio, Toy Story nel 1995 e A Bug's Life nel 1998, ma tenendo conto dell'inflazione, l'unica vera competizione per Onward è quella rappresentata da The Good Dinosaur, che ha aperto a $39 milioni nel novembre 2015. In termini di uscite animate di marzo, Onward è ben al di sotto del record stabilito dal film d'animazione Disney Zootopia, che ha aperto a $75 milioni nel 2016.

Nel frattempo The Invisible Man di Universal/Blumhouse è al secondo posto con un secondo fine settimana stimato a $14,3 milioni, un calo del 49% dall'apertura del film di $28,2 milioni che dà al film un totale nazionale di $51,8 milioni dopo 10 giorni. Al terzo posto invece troviamo il dramma sportivo di Warner Bros. Tornare a Vincere, che ha aperto con $8,4 milioni e un punteggio Rotten Tomatoes dell'87%.

Ricordiamo che Onward sarà accompagnato da un cortometraggio dei Simpson. Per altri approfondimenti, scoprite perché il film è stato bannato da alcuni paesi del Medio Oriente.