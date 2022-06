Onoda: l'incredibile storia vera (che ha fatto innamorare Werner Herzog) arriva in Italia

Dopo avervi proposto il sanguinoso e depravato zombie movie The Sadness, ecco un altro titolo asiatico da segnarvi sul calendario uscite: siamo parlando di Onoda: 10.000 notti nella giungla, lungometraggio di Arthur Harari tratto dall'incredibile storia vera del soldato giapponese Hiroo Onoda.

Il film, presentato a Cannes 2021 in una delle sezioni più prestigiose del festival, quella di "Un Certain Regard", dove è stato premiato come Miglior Film dall’Associazione francese dei critici cinematografici, inizia nel Giappone del 1944 e ha per protagonista Onoda, un giovane soldato di ventidue anni addestrato per fare lavoro di intelligence. Il protagonista però scoprirà una filosofia alternativa a quella proposta in via ufficiale dal governo, una filosofia che non prevede il suicidio onorevole ma impone di rimanere vivi a qualsiasi costo. Inviato a Lubang, un isolotto delle Filippine dove si attende l’arrivo degli americani, Onoda avrà il compito di scatenare la guerriglia fino al ritorno delle truppe giapponesi. Perché la sua storia è diventata famosa? Perché non verrà mai a sapere che, un giorno, la Seconda Guerra Mondiale finirà, e il povero Onoda rimarrà nelle Filippine fino al 1974, a combattere una guerra che è reale solo per lui.

Nel film, produzione internazionale che però innerva molti aspetti del cinema giapponese, la giungla viene ripresa da Harari come un'entità a sé stante, un non-luogo cinematografico che diventa anche uno stato allucinato e allucinatorio, una realtà sospesa che entra in conflitto con le altre realtà (quella del passato soprattutto) e perfino col tempo stesso, che sembra smettere di fluire. Non stupiscono neanche le numerose consapevolezze ed influenze herzoghiane, soprattutto per il suo interessarsi, più che alla vicenda militare, alle parabole psicologiche e umane del protagonista e i personaggi di contorno: il grande Werner Herzog, infatti, ha scritto il suo primo romanzo proprio sulla vicenda di Onoda: si intitola 'The Twilight World', ed è stato pubblicato (in lingua inglese) il 14 giugno.

In Italia Onoda: 10.000 Notti nella Giungla uscirà a settembre, distribuito da ASCENT FILM in collaborazione con l’Istituto Francese d'Italia. Per altre notizie sul cinema asiatico e sulle sue giungle, scoprite Memoria il nuovo capolavoro di Apichatpong Weerasethakul, distribuito da Academy Two.