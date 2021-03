Only You, quando Marisa Tomei e Robert Downey Jr. imitavano Gregory Peck e Audrey Hepburn

Tony Stark e zia May sono probabilmente le due figure più importanti nella vita del Peter Parker formato Marvel Cinematic Universe: il rapporto tra i personaggi interpretati da Robert Downey Jr. e Marisa Tomei ha inoltre donato ai film con Tom Holland alcuni simpatici siparietti, anche grazie alla chimica tra i due attori.

Già, perché anni prima di diventare il playboy genio miliardario filantropo eccetera eccetera e la zia più amati dell'universo Marvel, infatti, Downey Jr. e Tomei avevano avuto modo di affinare la loro intesa in un film del 1994, Only You.

Nel film la nostra Marisa è un'insegnante partita per l'Italia in cerca del grande amore e il buon Robert la persona destinata ad entrare inaspettatamente nella sua vita: tra i due nasce quindi una storia che li porterà a vivere alcune situazioni che ad alcuni di voi potranno sembrare piuttosto familiari.

Durante una sequenza del film, infatti, i due si trovano a replicare la celebre scena della Bocca della Verità vista nel celebre Vacanze Romane del 1954, con Gregory Peck e Audrey Hepburn. Cosa dire? Decisamente un ottimo modo per dar vita a una chimica che si sarebbe poi definitivamente palesata durante le scene condivise in Spider-Man: Homecoming e Captain America: Civil War. Tornando a Marvel, intanto, ecco perché Tom Holland ha definito Spider-Man: No Way Home il suo film più difficile.