Only Murders in the Building 3, chi è il colpevole? La classifica dei sospetti

Only Murders in the Building è sempre stata una serie capace di confondere le acque e di non rendere chiaro l'assassino fino all'ultimo. Molto spesso lo spettatore si ritrova a capire l'effettivo assassino solo a pochi minuti dal finale. Anche per questa terza stagione, capirlo sembra quasi impossibile.

Nella nuova stagione centrale è l'omicidio di Ben Glenroy, protagonista dello spettacolo teatrale diretto da Oliver, ucciso nella serata della sua prima a Broadway. Oltre ad innumerevoli easter egg su Ant-Man, la serie fin dal primo secondo dissemina degli indizi riguardo a chi potrebbe essere l'assassino. Come d'abitudine in Only Murders in the Building, tutti sono sospettati, anche i protagonisti. La serie, infatti, ha la capacità di mettere in dubbio tutto ciò che viene raccontato. Ma quali sono i personaggi che, al momento, sono i maggiori sospettati dell'omicidio di Ben?

Collider ha stilato una vera e propria classifica di coloro che potrebbero essere gli assassini del viziato attore, sfortunata vittima di questa terza stagione. Se nel caso di alcuni (Charles, Oliver e Mabel) sembra molto improbabile che possano essere colpevoli, altri sembrano più "adatti" a questo scomodo ruolo. Fino ad ora le sospettate più ovvie sembrano essere Loretta e Kimber ma, come la serie ha ben insegnato, il vero assassino potrebbe essere nascosto nell'ombra. Ecco la classifica: ufficiale:

8) Charles

7) Oliver

6) Mabel

5) Kimber

4) Loretta

3) Dickies

2) Donna & Cliff

1) Tobert

In attesa del prossimo episodio, vi sveliamo la tragica storia che ha ispirato Only Murders in the Building.