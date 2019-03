Online il trailer di Who Would You Take to a Deserted Island?

Il colosso digitale Netflix ha diffuso in rete un nuovo full trialer ufficiale per la nuova dramedy titolata Who Would You Take to a Deserted Island?, che potete visionare all'interno di questa notizia.

Who Would You Take to a Deserted Island? è incentrato su quattro amici a Madrid che stanno celebrando la loro ultima notte insieme in un appartamento che hanno condiviso per molti anni. Quella che inizia come una notte all'insegna del divertimento, però, cambierà drasticamente le loro vite per sempre...

La pellicola è basata sullo spettacolo teatrale spagnolo A Quién te Llevarías a una Isla Desierta? di Jota Linares. Linares ha anche diretto il film da una sceneggiatura firmata da Paco Anaya.

Anche se il film sembra essere doppiato in lingua inglese, il progetto potrebbe essere parte della ricerca, da parte di Netflix, di realizzare nuovi contenuti prodotti da altre parti del mondo all'infuori degli Stati Uniti d'America dopo il successo planetario di Roma di Alfonso Cuaron, che anche noi abbiamo recensito su queste nostre pagine.

Trovate il trailer comodamente all'interno di questa pagina. Il film uscirà il 12 aprile.