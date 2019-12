Online il primo trailer ufficiale di Superman: Red Son

Cosa sarebbe accaduto se, invece di precipitare in Kansas, l'astronave del piccolo Kal-El fosse precipitata nell'Unione Sovietica? A questa domanda provava a rispondere ormai sedici anni fa Mark Millar nella sua mini-serie Superman: Red Son, che a breve vedremo trasposta in un film animato.

Annunciato lo scorso luglio, di Superman: Red Son non conosciamo ancora una data d'uscita certa, ma è sicuro che il film dovrebbe vedere la luce agli inizi del 2020. Il primo trailer ufficiale è comunque stato reso disponibile su YouTube poche ore fa, ed anticipa già un bel po' di situazioni che stravolgeranno il nostro modo di guardare all'universo DC.

Nel filmato possiamo infatti vedere chiaramente la falce e il martello fare bella mostra di sé sul costume di Superman in luogo della canonica S, così come vediamo il deciso restyling a cui sono andati incontro personaggi come Batman; presenti nel trailer sono anche Wonder Woman e Lanterna Verde, così come un Lex Luthor al servizio del governo statunitense e decisamente diverso dal folle e geniale scienziato a cui siamo abituati.

Lo scorso settembre fu anche svelato il cast di doppiatori che interverrà in Superman: Red Son, che comprende Jason Isaacs, Amy Acker, Diedrich Bader, Phil Morris, Phil LaMarr, Vanessa Marshall, Sasha Roiz, Roger Craig Smith, Paul Williams e William Salyers.