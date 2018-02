Online il trailer di The Forgiven, pellicola diretta dal regista di Mission

Adattamento cinematografico del romanzo di, The Archbishop and The Antichrist,si mostra in un nuovo avvincente trailer in lingua originale. Nel lungometraggio troviamo il premio Oscar Forest Whitaker ( L’ultimo re di Scozia ) ed Eric Bana ().

In The Forgiven quando l’Arcivescovo Desmond Tutu (Whitaker) viene nominato a capo di una investigazione su scala nazionale verrà convocato in una prigione di massima sicurezza da un famigerato assassino in cerca di grazia (Bana). All’interno delle mura del violento penitenziario, Tutu viene trascinato in una battaglia pericolosa con l’astuto criminale, una lotta che potrebbe cambiargli la vita.

Diretto da Roland Joffé (Mission, La lettera scarlatta), la sceneggiatura è stata stesa dallo stesso regista assieme alla collaborazione di Michael Ashton. La colonna sonora è stata curata da Zethu Mashika, mentre William Wages (Into the West) si è occupato della fotografia.

Nel cast artistico di The Forgiven figurano Forest Whitaker, Eric Bana, Jeff Gum, Morné Visser, Terry Norton, Rob Gough, Debbie Sherman, Warrick Grier e David Butler.

The Forgiven uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 9 marzo dell’anno in corso.