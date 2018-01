Online il trailer di Show Dogs, l'allegra pellicola canina con Will Arnett

In uscita nelle sale americane il 18 maggio,ha da poco caricato online il trailer e il poster di, la divertente commedia familiare con, Natasha Lyonne, Shaquille O’Neal e Stanley Tucci.

Nel lungometraggio diretto dalla mano esperta di Raja Gosnell, già regista di altre pellicole conosciute dagli spettatori più piccoli come I Puffi e Scooby-Doo, l’improbabile coppia formata da un detective umano (Will Arnett) e il suo partner a quattro zampe, la cui voce originale è di Chris Ludacris Bridges (Fast & Furious 8), dovrà andare sotto copertura nella più esclusiva esposizione canina al mondo per risolvere il caso più grande mai affrontato prima d’ora. La sceneggiatura è opera di Max Botkin (Seven Sisters).

