Online trailer e poster di The Hurricane Heist, diretto dal regista di Fast and Furious

L’ha da poco caricato sul web il primo trailer del disaster-action movie. La pellicola, diretta da Rob Cohen , arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il

La minaccia di un uragano si fa sempre più incombente e dei criminali colgono l’occasione per infiltrarsi nell’edificio della Zecca degli Stati Uniti per tentare l’ultimo colpo, rubare 600 milioni di dollari. Quando l’uragano si trasforma in una tempesta letale di categoria cinque ed i loro piani ben congegnati vanno a monte, i rapinatori avranno bisogno del codice del caveau conosciuto solamente dall’agente del tesoro. La donna del dipartimento governativo, tuttavia, troverà un improbabile alleato, un meteorologo impietrito dagli uragani ma determinato a salvare suo fratello che è stato preso in ostaggio dai rapinatori. Lo scienziato utilizzerà le sue conoscenze in materia come arma per sopravvivere.

La storia, scritta da Carlos Davis ed Anthony Fingleton, è stata sceneggiata da Jeff Dixon e Scott Windhauser. Nel cast artistico troviamo Toby Kebbell (Fantastic 4 - I Fantastici Quattro), Maggie Grace (The Twilight Saga), Ryan Kwanten (True Blood), Ralph Ineson (Guardiani della Galassia), Melissa Bolona (Acts of Violence), Ben Cross (Star Trek), Jamie Andrew Cutler (Kick-Ass 2) e Christian Contreras (Zero Dark Thirty).

In calce alla notizia troverete anche il primo poster del lungometraggio.