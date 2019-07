Online il primo teaser trailer del Pinocchio di Matteo Garrone!

L'attesissimo Pinocchio di Matteo Garrone, nuova trasposizione cinematografica della celebre fiaba scritta da Carlo Collodi, si mostra per la prima volta al pubblico con il teaser trailer appena pubblicato sul canale Youtube di 01Distribution.

Nella breve clip, della durata di poco più di un minuto, riusciamo a dare una veloce occhiata a buona parte dei personaggi principali del film. C'è quindi il Geppetto di Roberto Benigni, che già avevamo potuto intravedere nell'immagine rilasciata in anteprima alcuni mesi fa, ma non solo.

Vediamo infatti anche Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini in quelli, rispettivamente, del Gatto e della Volpe, così come il Grillo Parlante di Davide Marotta, la piccola Fata Turchina di Alida Baldari Calabria e tanti altri ancora, oltre ovviamente all'iconico burattino di legno interpretato da Federico Ielapi. In un breve fotogramma s'intravede anche quello che sarà con ogni probabilità il Paese dei Balocchi. Presente, inoltre, anche Marine Vacth: l'attrice ha infatti sostituito Matilda De Angelis nel ruolo della Fata Turchina adulta.

Pinocchio di Matteo Garrone uscirà nelle sale il prossimo 25 dicembre, 17 anni dopo l'uscita dell'ultimo adattamento cinematografico della fiaba girato ed interpretato proprio da Roberto Benigni, che passa quindi dal ruolo del protagonista della storia (per il quale all'epoca ricevette non poche critiche) a quello del suo amorevole padre burattinaio.