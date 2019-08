Online il teaser trailer della extended cut di Spider-Man: Far From Home

Le re-release stanno diventando un abitudine per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe: dopo quella di Avengers: Endgame, mossa escogitata nel riuscito tentativo di superare gli incassi di Avatar, arriva infatti nei cinema anche quella di Spider-Man: Far From Home, con tanto di scene inedite aggiunte per l'occasione.

Il nuovo sbarco al cinema di Peter Parker arriva in un momento decisamente complesso per il ragnetto: come tutti ormai saprete, infatti, è ormai da giorni in atto una vera e propria guerra tra Marvel e Sony per i diritti di utilizzo del personaggio, situazione che porterà con ogni probabilità Spider-Man a lasciare il Marvel Cinematic Universe.

Sony ha intanto pubblicato tramite Twitter questo breve trailer che annuncia l'uscita di questa extended cut, annunciando appunto la presenza di queste tanto vociferate scene inedite. La campagna, però, pare proprio non stia portando i risultati sperati: in America sono piuttosto pochi i fan che hanno già pre-ordinato il biglietto per questa seconda visione, fatto che lascia pensare addirittura ad un possibile sabotaggio dovuto proprio al contenzioso in atto.

Pare comunque che Sony e Marvel si siano nuovamente incontrate in questi ultimi giorni per cercare di trovare una soluzione alla vicenda: novità dovrebbero quindi arrivare a breve, sperando che si tratti di buone nuove. A sperarlo non sono soltanto i fan: i colleghi stessi di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe si sono infatti esposti chiedendo la sua permanenza tra gli Avengers.