Online sinossi e final trailer di IP Man 4: il Kung Fu arriva negli Stati Uniti

Solo il mese scorso sono stati distribuiti i primi tre poster di IP Man 4 e adesso il final trailer dell'ultimo capitolo della saga fa il suo debutto: IP Man 4:The Finale racconterà l'arrivo del maestro Ip in America, dove il suo pupillo Bruce Lee sta lavorando sodo per diffondere l'arte del Kung Fu.

Stavolta il Wing Chun dovrà fare i conti addirittura con l'esercito statunitense e le altre scuole di arti marziali cinesi, contro cui dovranno lottare fino all'ultimo colpo, riconfermando ancora una volta il life motive della saga: non c'è niente che non possa essere ottenuto, anche nella più avversa delle situazioni, se lo si vuole davvero.

A chiudere il trailer lo spettacolare combattimento tra Donnie Yen e Scott Adkins, che si preannuncia uno dei più emozionanti della pellicola.

Ecco la sinossi ufficiale del quarto capitolo:

"La vita del maestro Ip è rimasta pressoché invariata dopo la morte della moglie, ma lentamente il rapporto padre-figlio si è logorato. Auspicando un futuro migliore per sui figlio, Ip Man decide di volare negli Stati Uniti, dove ben presto scoprirà che il sogno di una vita tranquilla e stabile è solo un miraggio. Sommerso da intrighi e bugie, troverà una radicata discriminazione, ben lontana da quello che si aspettava. Ip Man metterà in dubbio la sua stessa posizione e persino le ragioni che tanti anni fa lo hanno fatto avvicinare alle arti marziali."

Cos'altro aggiungere se non "WOW"? L'anteprima offerta dal trailer lascia ben poco tempo per riprendersi tra uno scambio e l'altro: passate dal nostro approfondimento sul padre del Wing Chu e, per ammirare uno speciale Ip Man, ecco Donnie Yen e la sua Cap Challenge.