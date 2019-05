Online la prima scena tagliata dal film dedicato a Captain Marvel

Mentre Captain Marvel ha superato altri due film nella classifica dei più visti di tutti i tempi, ecco debuttare in rete una prima scena tagliata dall'edizione home video del cinecomic dei Marvel Studios.

Come sempre, noi vi avevamo già riportato la notizia dell'arrivo in home video del film diretto da Anna Boden & Ryan Fleck, inclusi i numerosi contenuti speciali e le sequenze tagliate che troveranno posto nel Blu-Ray.

Oggi vi proponiamo un'anteprima di una delle sequenze tagliate che vedremo in questa attesa edizione home video ed è titolata Star Force Recruits. In questa scena - che potete visionare all'interno di questa notizia - vediamo Yon-Rogg (Jude Law) spiegare ad alcuni studenti Kree la natura degli Skrulls, con un intervento successivo della nostra Carol Danvers (Brie Larson).

Come per molte delle sequenze che finiscono per essere tagliate nel Marvel Cinematic Universe è sicuramente una ben fatta e interessante, peccato che nell'economia del film risulta superflua ed è per questo che è stata eliminata. Nel contesto del film, non c'è nulla in questa scena che il pubblico non apprenda successivamente da solo (come gli Skrulls o la Suprema Intelligenza). Ovviamente non sapevamo che la Star-Force avesse una scuola, il che è figo, ma nell'economia della pellicola è qualcosa che non era necessario ai fini della trama.