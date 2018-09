Online le prime scene tagliate da Ant-Man and the Wasp!

Proprio mentre diventa il quinto incasso più alto di sempre in Cina, i Marvel Studios hanno diffuso in rete - tramite USA Today Life - le prime sequenze tagliate da Ant-Man and the Wasp, che potete ammirare dopo il salto.

Nella prima clip vediamo il villain, Sonny Burch (Walton Goggins) in azione. E' una sequenza in più con Burch, è vero, ma era superflua e capiamo il perché sia stata tagliata dal montaggio finale; la seconda, invece, ben più interessante, ci mostra i personaggi di Hank Pym (Michael Douglas) e di Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) all'interno del Regno Quantico.

Agli arresti domiciliari in seguito agli eventi di Captain America: Civil War - in cui Lang si univa al team di Captain America -, Scott (Paul Rudd) viene richiamato dal Dr. Hank Pym (Michael Douglas) e da sua figlia Hope van Dyne (Evangeline Lilly) per una nuova missione, in cui Ant-Man dovrà allearsi con Wasp - per l'appunto Hope. A fronteggiarli c'è Ghost, la villain interpretata dall'attrice Hannah John-Kamen(Ready Player One). Nel cast ritroveremo anche attori come Michael Pena, David Dastmalchian, Tip 'T.I.' Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale e Abby Ryder Fortson. Tra le new entry sono da segnalare Randall Park, Laurence Fishburne e Walton Goggins; Michelle Pfeiffer, invece, interpreterà Janet Van Dyne, la Wasp originale, madre di Hope e moglie di Hank Pym.

Ant-Man and the Wasp ha debuttato nei cinema italiani lo scorso 14 agosto.