Online un nuovo trailer internazionale di Frozen II - Il Segreto di Arendelle

Dopo i recenti spot televisivi, è emerso in rete anche il secondo trailer internazionale di Frozen II - Il Segreto di Arendelle.

Potete vedere il trailer in lingua giapponese a questo indirizzo.

Ambientato tre anni dopo gli eventi del primo film, il sequel sarà incentrato sul viaggio di Elsa alla scoperta del proprio passato - e quindi la nascita dei suoi straordinari poteri - in compagnia degli immancabili Anna, Kristoff, Olaf e Sven. La protagonista Kristen Bell ha anticipato che Frozen II avrà un tono più adulto rispetto al film che nel 2010 ha firmato il maggior incasso di sempre per un film d'animazione, risultato superato nei mesi scorsi dal live-action de Il Re Leone.

La Casa di Topolino ha da poco diffuso in rete anche un primo assaggio di "Into the Unknown", nuovo brano originale cantato da Idina Menzel che farà parte della soundtrack di Frozen II e che proverà a replicare il successo globale di "Let It Go".

Diretto nuovamente da Jennifer Lee, direttrice creativa della Walt Disney Animation Studios dopo l'addio di John Lasseter, Frozen II - Il Segreto di Arendelle arriverà nelle sale italiane il prossimo 27 novembre. Tra le new entry vocali del film troveremo Evan Rachel Wood (Regina Iduna) e Sterling K. Brown (Tenente Destin Matthias).