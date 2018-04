Online il nuovo trailer internazionale di Ant-Man and the Wasp

In attesa di un nuovo full trailer, ecco debuttare in rete un trailer internazionale da Ant-Man and the Wasp, prossimo cinefumetto dei Marvel Studios con Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas.

Il trailer - che trovate all'interno della notizia - non presenta alcuna sequenza inedita ma è una versione rimontata del primo teaser uscito qualche mese fa.

Nel cast del cinefumetto di Peyton Reed troveremo anche Michael Pena, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, David Dastmalchian, Bobby Cannavale, Tip 'T.I.' Harris, Randall Park, Laurence Fishburne, Hannah John-Kamen e Walton Goggins. Michelle Pfeiffer, invece, interpreterà il personaggio di Janet Van Dyne, madre di Hope e moglie di Hank Pym.

Ant-Man and the Wasp è il nuovo cinecomic dei Marvel Studios ambientato, naturalmente, all'interno del Marvel Cinematic Universe. In questo atteso sequel del divertente film del 2015, Scott Lang (Paul Rudd) si ritrova a fare i conti delle conseguenze della sua alleanza con Captain America in Captain America: Civil War. Agli arresti domiciliari, Scott ha fatto conoscere al mondo intero la tecnologia delle Particelle Pym, costringendo il suo mentore, il Dr. Hank Pym(Michael Douglas), e sua figlia Hope (Evangeline Lilly) alla fuga. Ma una nuova missione costringerà Scott a indossare di nuovo i panni di Ant-Man alleandosi questa volta con Hope, sdoppiata nell'eroina nota come Wasp.

Ant-Man and the Wasp è atteso nelle sale cinematografiche statunitensi per il 6 luglio. In Italia dovremo aspettare un po' di più: la Disney distribuirà la pellicola nel nostro paese il 14 agosto.