Online il nuovo meraviglioso poster di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker

A poche ore dalla pubblicazione del nuovo spettacolare trailer, il film Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker si mostra anche in un poster inedito, che come al solito potete ammirare in calce all'articolo.

Da notare, inoltre, come la nuova locandina presenti a grandi lettere anche il nome di Carrie Fisher, in una sezione generalmente riservata ai protagonisti del film: un "semplice" omaggio alla compianta attrice, che proprio ieri 21 ottobre avrebbe compiuto gli anni - oppure indizio sul fatto che il suo ruolo non sarà poi così marginale?

Staremo a vedere.

L'attrice, lo ricordiamo, è deceduta alla fine del 2016 per arresto cardiaco, giorni dopo aver avuto un'emergenza medica durante un volo internazionale. Poco dopo la sua morte, la Lucasfilm decise che il suo personaggio sarebbe comunque apparso in The Rise of Skywalker - le cui riprese erano ancora ben lontane dall'iniziare - attraverso l'uso di filmati inediti di Star Wars: The Force Awakens e The Last Jedi, nonostante lo stacco temporale dal film di Rian Johnson a quello di J.J. Abrams avrebbe potuto giustificarne l'assenza.

Nel cast anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega e Oscar Isaac.

Il film uscirà il 18 dicembre prossimo in Italia, con le prevendite che hanno già superato il record di Avengers: Endgame.