Online il nuovo full trailer ufficiale di Maze Runner - La rivelazione

Anticipato dall'arrivo di alcuni poster, la Twentieth Century Fox ha diffuso in rete il nuovo full trailer ufficiale di, terzo capitolo della famosa saga. Potete visionarlo in questa notizia, anche in italiano!

Nel film, Thomas guida il gruppo nella loro ultima e più pericolosa missione. Per salvare i suoi amici, si introduce in Last City, un labirinto controllato che potrebbe rivelarsi come il più mortale incontrato fin'ora. Tutti coloro che sopravviveranno riusciranno ad ottenere le risposte che stanno cercando sin dall'inizio.

Dylan O'Brien guida il cast del film insieme ad attori quali Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Barry Pepper, Will Poulter e Patricia Clarkson.

La pellicola porta la firma di Wes Ball.

Maze Runner - la Rivelazione debutterà nei cinema italiani a febbraio. In realtà, la pellicola è stata posticipata dopo un incidente sul set che ha visto coinvolto O'Brien e che ha costretto la troupe a fermare la produzione per un periodo di tempo che potesse far recuperare la giovane star.

Qui sotto trovate anche una serie di character poster incentrati sui protagonisti della pellicola.