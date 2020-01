Online le immagini del film animato di The Last of Us mai rilasciato

La storia delle trasposizioni di The Last of Us è piuttosto travagliata: la storia di Joel ed Ellie si presta effettivamente a meraviglia ad esser raccontata sul grande (ma anche piccolo, volendo) schermo, eppure in un modo o nell'altro qualche ostacolo è sempre sorto.

Ne è un esempio il film affidato alla produzione di Sam Raimi, annunciato ormai nel lontano 2014 e in teoria ancora sul tavolo, non fosse che i lavori siano fermi ormai da tempo. Il film live action, però, non è sempre stata l'unica situazione in ballo: si è parlato per parecchio tempo, ad esempio, di un film animato basato su The Last of Us.

Nelle intenzioni della produzione il film (in realtà un cortometraggio della durata di circa 20 minuti) avrebbe dovuto ripercorrere le avventure di Joel ed Ellie nel corso del primo capitolo della saga videoludica, come una sorta di riassunto utile a preparare i fan in vista di The Last of Us 2 (e, magari, a facilitare la vita a chi volesse prendere in mano il nuovo capitolo della saga senza aver potuto giocare al primo).

Il titolo, comunque, fu cancellato e soltanto ora possiamo vedere alcuni fotogrammi che ne avrebbero fatto parte: si tratta di immagini abbastanza varie, tra primi piani di Joel e dettagli di animali, fino a bivacchi notturni e situazioni di pericolo. Uno sguardo generale, insomma, a qualcosa che purtroppo non vedremo mai nella sua interezza.