Online due nuove clip promozionali di Maleficent 2: Signora del Male

Dopo il video promozionale incentrato sul rapporto tra Aurora e Malefica, ecco arrivare online due nuove clip promozionali per Malefica 2: Signora del Male, nuovo live-action della Disney con protagoniste Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer.

Nel primo dei due filmati - che potete trovare cliccando sul link della fonte in calce all'articolo - la regina Ingrith cerca di screditare Malefica agli occhi di Aurora, sottolineando come la sua madre adottiva non si fidi dell'istinto della ragazza e ne ostacoli la felicità. Nel secondo, invece, Conall (interpretato da Chiwetel Ejiofor) cerca di convincere Malefica che esiste un modo per far convivere in pace le fate e gli umani.

Entrambe le scene mettono in risalto la sinossi ufficiale del film che suggerisce che una guerra fra le due fazioni è inevitabile, e che questo conflitto rischierà di mettere a dura prova il legame affettivo tra Maleficae e Aurora.

Nel film, l'imminente matrimonio di Aurora con il principe Filippo è motivo di celebrazione nel regno di Ulstead e dei vicini Mori, perché importante per l'unione tra i due mondi. Ma un incontro inaspettato dividerà Malefica e Aurora, mettendo alla prova la loro lealtà e inducendole a chiedersi se possono davvero essere una famiglia.

Scritto da Linda Woolverton, Maleficent: Signora del Male include nel cast anche Ed Skrein, Sam Riley, Harris Dickinson, Imelda Staunton e Lesley Manville. Alla regia il norvegese Joachim Ronning, che sostituisce il Robert Stromberg del film originale del 2014.

Maleficent 2 verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 17 ottobre.

Per altri approfondimenti guardate il nuovo spot di Maleficent 2.