One Punch Man: Justin Lin dirigerà l'adattamento live-action del manga targato Sony

Dopo l'addio a Fast X, Justin Lin è già pronto a passare al prossimo progetto. Secondo le ultime notizie il regista dirigerà infatti un adattamento targato Sony di One Punch Man.

Per chi non lo conoscesse One Punch Man è un celebre manga giapponese scritto da ONE e illustrato da Yusuke Murata. Al centro della storia c'è Saitama, un supereroe così forte da sconfiggere gli avversari con un solo pugno, ma che si è annoiato con la sua potenza e ora cerca un avversario degno. Il manga, composto da ben 26 volumi, ha avuto un successo incredibile, arrivando a vendere 30 milioni di copie in tutto il mondo. In seguito è stato poi prodotto un anime, che è stato accolto con altrettanto entusiasmo dai fan.

A scrivere il film in arrivo saranno Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, che hanno già collaborato per Venom e Jumanji: The Next Level. In seguito anche Lin interverrà sullo script , lavorando con gli sceneggiatori alla riscrittura. Il regista sarà inoltre anche impegnato in cabina di produzione, al fianco di Avi Arad e Ari Arad. Il progetto è, in ogni caso, ancora all'inizio della produzione, dunque per avere più informazioni dovremo aspettare un po'.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi mostriamo la copertina del 25esimo volume del manga di One Punch Man!