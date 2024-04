One-Punch Man, l'autore di Rick and Morty scriverà il film live-action!

Quello che stiamo vivendo è decisamente un periodo d'oro per gli adattamenti live-action tratti da manga e anime: messi ormai alle spalle capolavori dell'orrido come Death Note e Dragonball Evolution, il genere sta arrivando a una sua maturità grazie a prodotti come One Piece e Avatar. Che sia il momento giusto per parlare di One-Punch Man?

Non si tratta, in effetti, di una vera e propria novità: l'adattamento live-action di One-Punch Man era stato annunciato da Sony un po' di tempo fa, ma da un paio d'anni a questa parte il progetto sembrava essersi arenato... Almeno fino a pochi minuti fa!

Come un fulmine a ciel sereno, stasera è infatti saltato fuori il nome di Dan Harmon come co-sceneggiatore del film che adatterà le iconiche avventure di Saitama: il co-creatore di Rick and Morty lavorerà al fianco di Heather Anne Campbell, con la coppia che si occuperà quindi di concepire la sceneggiatura alla quale darà vita sul grande schermo il regista Justin Lin.

Al momento non sappiamo ancora nulla per quanto riguarda il cast dell'adattamento, ma la speranza è ovviamente che Sony decida di puntare in alto: noi, comunque, riponiamo fiducia nel fatto che non debbano trascorrere altri 2 anni prima di ricevere i prossimi aggiornamenti su One-Punch Man!

