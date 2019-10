ONE PIECE: Stampede, ha raggiunto i 74 milioni di euro in tutto il mondo

Come ormai sicuramente ben sapete se ci seguite, nella giornata di domani 24 ottobre, uscirà nei cinema nostrani l'ultimo lungometraggio tratto dalla famosa serie manga ideata da Eiichiro Oda. Stiamo parlando di One Piece: Stampede che vedrà i nostri protagonisti prendere parte a uno degli eventi più importanti che ci siano: il Pirate Festival.

In questi ultimi giorni vi abbiamo fornito innumerevoli informazioni. E mentre nelle ultime ore abbiamo pubblicato la recensione in anteprima di One Piece: Stampede e fornito anche una nostra analisi sul doppiaggio italiano del film, adesso torniamo con nuove notizie, notizie che contemplano numeri, più precisamente le cifre che il movie ha incassato nei luoghi in cui già è stato trasmesso.

Infatti, se in italia esce domani, non è lo stesso per le altre parti del mondo, in cui è già stato proiettato da settimane. In Giappone ha raggiunto l'undicesima settimana, guadagnando un totale di 5.5 milioni di yen, che equivalgono più o meno a 45 milioni di euro, piazzandosi alla ventiduesima posizione tra i film di animazione che hanno fatto più incassi nel paese del sol levante.

Oltre al Giappone, il film è nelle sale di altri paesi. Di Hong Kong e Taiwan da nove settimane; Singapore sette; Indonesia, Thailandia, Filippine e Malesia da sei e una sola settimana nei cinema della Cina. Grazie ai guadagni raggiunti in questi paesi, è riuscito a toccare quota 74 milioni di euro di incassi in totale piazzandosi già al diciassettesimo posto tra i film d'animazione che più hanno guadagnato in tutto il mondo.

Se consideriamo che come in Italia ancora deve uscire da altre parti del globo, non può che crescere ancora la cifra che One Piece: Stampede raggiungerà. Questo non potrà che far sorridere Oda e la casa cinematografica.