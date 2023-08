Demeter - Il Risveglio di Dracula avrà un sequel? Ecco perché pensiamo di sì!

Demeter - Il risveglio di Dracula, che ha conquistato i maestri dell'horror, apporta numerose modifiche al romanzo di Bram Stoker da cui trae ispirazione; di conseguenza, non sorprende che il finale sia molto diverso. Al riguardo, in che modo la conclusione della pellicola spiana la strada alla produzione di eventuali sequel?

Sul finale, il personaggio del Dottor Clemens (interpretato da Corey Hawkins) è l'unico sopravvissuto, perciò giura di trovare Dracula per rispedirlo all'inferno. Considerando il suo desiderio sfrenato – a cui si aggiunge l'invito da parte del mostro stesso – è logico pensare che il sequel potrebbe basarsi proprio sullo scontro in questione. Stavolta non si tratta di appurare le leggi ignote dell'universo, ma di inseguire il cattivo e ucciderlo con la violenza.

Inoltre, la necessità di imbarcarsi in questa grande impresa potrebbe consentire agli sceneggiatori, ossia Biagi F. Schut e Zak Olkewicz, di aggiungere nuovi membri nella squadra di protagonisti e rendere sempre più epico l'intramontabile scontro tra bene e male.

Per chi non conoscesse la pellicola che ha debuttato in sala il 10 agosto 2023, Demeter - Il risveglio di Dracula (The Last Voyage of the Demeter) è un film diretto da André Øvredal, regista norvegese ricordato anche per Troll Hunter, Autopsy, Scary Stories to Tell in the Dark e Mortal. Liberamente ispirata al romanzo del 1897 Dracula, comprende attori quali Aisling Franciosi (Anna), Liam Cunningham (Capitano Elliot) e Javier Botet (Dracula stesso). Le recensioni sono a dir poco entusiastiche: come se non bastasse, Stephen King è innamorato del nuovo, violentissimo film di vampiri.