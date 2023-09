One Piece è ambientata a Sorrento? Ecco tutti gli splendidi luoghi della serie Netflix

Oltre ad affascinare per la sua storia fatta di pirati, tesori e battaglie, One Piece ha sempre attirato l'attenzione anche per le sue incredibili ambientazioni. In realtà quelli visti all'interno dei live action sono luoghi molto più vicini di quello che si potrebbe pensare.

Già nell'episodio di apertura di One Piece il pubblico ha la possibilità di immergersi nelle atmosfere di Rogue Town luogo nel quale viene giustiziato il pirata Gol D. Roger colui che ha dato il via alla sfrenata caccia al suo tesoro più ricco ed inestimabile. One Piece si è sempre contraddistinto per una geografia del mondo molto diversa da come la conosciamo, fatta di mari e di terre che si incontrano. In realtà, però, ci sono dei riferimenti anche al mondo reale in particolare nelle prime scene in cui vengono mostrate le immagini di Rogue Town.

Le coste riprese, infatti, provengono proprio dall'Italia. Ogni insenatura e e avvallamento è riprende un luogo particolarmente conosciuto ed amato nel nostro paese: Sorrento. Il modo in cui è stata disegnata la baia di Rogue Town si rifà perfettamente al profilo delle zone della Costiera Amalfitana, partendo da Punta Campanella fino ad arrivare alla Baia di Ieranto e moltissime altre perle nascoste di quei territori così amati dagli stranieri. La loro presenza in One Piece non farà altro che incrementare ancora di più il turismo cinematografico e televisivo, ormai diventato sempre più diffuso.

Per scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi consigliamo il nostro approfondimento sugli easter egg di One Piece. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!