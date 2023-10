ONE PIECE: 5 cose che Oda potrebbe aver pianificato dall'inizio

Se c'è un elemento capace di soddisfare lo spettatore in una storia è quando ci si accorge che il suo creatore aveva pianificato determinate parti fin dall'inizio. E quindi quali potrebbero essere cinque cose che Eiichiro Oda aveva pianificato in ONE PIECE?

Cominciamo con uno degli eventi più traumatici per la ciurma di Luffy: Orso Bartolomew che a Sabaody li divide tutti quanti. Oda aveva rivelato nel 2002 al suo editor che sarebbe stato lui a dividere la ciurma e che aveva già pianificato tutto per quanto riguarda il personaggio. Cosa che potrebbe collegarsi anche agli eventi di God Valley dal capitolo 1096 di ONE PIECE.

Sabo è un altro di quei personaggi che sembrava spuntato un po' dal nulla a un certo punto ma che in realtà Eiichiro Oda aveva pianificato: quando vediamo Ace per la prima volta ha infatti una S sul braccio con una croce sopra che si riferisce proprio a Sabo e al fatto che pensava fosse morto. E forse a questo punto anche Sabo che mangia il frutto di Ace era programmato.

C'è poi la questione di Nika: sebbene sia una sorpresa che Luffy abbia proprio quel frutto la figura del Sun God era stata disseminata qua e là lungo tutto ONE PIECE, a partire da Skypea fino poi alla rivelazione finale durante la saga di Wano.

Anche il viaggio nel tempo è un elemento che Oda aveva programmato in ONE PIECE. Momonosuke bambino aveva infatti raccontato di aver conosciuto Gol D. Roger e la cosa era stata derubricata come semplice bugia, invece era tutto vero visto che il bambino era stato mandato avanti venti anni nel futuro.

Tutta la storyline relativa agli SMILE era stata programmata da tempo, almeno da quando Doflamingo ne parla a Sabaody per la prima volta e poi pian piano scopriamo cosa sono e come si collegano con Vegapunk, Kaido e tutto il resto della trama.

E secondo voi Eiichiro Oda aveva programmato queste cose in ONE PIECE? Quali altri elementi aveva pensato fin dall'inizio? Diteci la vostra nei commenti