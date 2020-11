One Night In Miami, Regina King debutta alla regia: ecco il trailer del film

Cosa succede quando Cassius Clay, Malcolm X, Jim Brown e Sam Cooke si ritrovano nella stessa stanza? È questa la premessa di One Night In Miami il film diretto da regina King e presentato anche all'ultima edizione del Festival di Venezia. Ecco il trailer.

Il debutto alla regia dell'attrice di Watchmen Regina King ha incantato la critica e il pubblico in quel di Venezia, ma si mostra solo oggi con un primo trailer.

"Un'incredibile notte del 1964, quattro icone dello sport, della musica e dell'attivismo si riunirono per celebrare uno dei più grandi sconvolgimenti nella storia della boxe" si legge nella sinossi ufficiale fornita Amazon "Quando lo sfavorito Cassius Clay (Eli Goree), che presto tutti chiameranno Muhammad Ali, sconfigge il campione del mondo Sonny Liston al Miami Convention Hall, Clay celebrerà l'evento con tre dei suoi amici: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge). One Night in Miami è un racconto fittizio ispirato dalla storica notte che queste quattro formidabili figure trascorsero assieme, con uno sguardo alle lotte che questi uomini dovettero affrontare il ruolo chiave che ognuno di loro giocò nel movimento per i diritti civili e la rivoluzione culturale degli anni '60. Più di 40 anni dopo, le loro conversazioni sulle ingiustizie razziale, la religione, e la responsabilità personale è più che mai attuale".

One Night In Miami, che nel cast comprende anche Beau Bridges, Lance Reddick, Joaquina Kalukango e Nicolette Robinson arriverà il 21 gennaio su Amazon prime Video (vi terremo aggiornati se la data italiana sarà diversa da quella indicata).