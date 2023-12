One Life: la straordinaria storia vera dietro il nuovo film con Anthony Hopkins

Anthony Hopkins sarà protagonista in One Life, film che racconta la vera storia di Sir Nicholas Winton.

Chi era Nicholas Winton? Figlio di ebrei tedeschi emigrati in Gran Bretagna all’inizio del ventesimo secolo, divenne un banchiere per poi spostarsi a Praga per aiutare con la crisi umanitaria in Cecoslovacchia nel 1938. Notando le crescenti difficoltà delle famiglie e dei bambini ebrei, decise di creare un piano per aiutarli utilizzando come base operativa la sua camera d’albergo a Praga. Organizzò viaggi per i bambini ebrei in difficoltà nella Cecoslovacchia occupata dai tedeschi per farli arrivare in Gran Bretagna, riuscendo a salvare la vita di ben 669 bambini.

Per anni nessuno ha saputo delle gesta eroiche di Sir Nicholas Winton, fino a quando la sua famiglia ritrovò un libro con tutti i dati dei bambini che Winton riuscì a salvare. Divenne famoso il video in cui Winton, ormai anziano, si ritrova negli studi della BBC e si ritrova circondato da quei bambini, ormai adulti, che aveva salvato, che alla domanda “Chi di voi qua dentro deve la sua vita a Nicholas Winton?” si alzano tutti assieme circondandolo. Sir Nicholas Winton è stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta nel 2004 e nel 2014 ha ricevuto l’ordine del Leone Bianco dalla Repubblica Ceca.

Oltre a Anthony Hopkins, ci sarà anche Helena Bonham Carter in One Life.