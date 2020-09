One Life, il ritorno di Anthony Hopkins in un dramma sull'Olocausto

Come riporta in esclusiva Deadline, il vincitore del Premio Oscar Anthony Hopkins e l'emergente e talentuoso Johnny Flynn (Emma) reciteranno fianco a fianco in One Life, lungometraggio drammatico basato sulla vera storia dell'umanitario britannico Nicholas Winton, figura poco conosciuta ma molto interessante della Seconda Guerra Mondiale.

Winton contribuì infatti a salvare centinaia di bambini cecoslovacchi dai nazisti proprio alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. A soli 29 anni, combattendo l'apatia dell'opinione pubblica, l'ostilità della politica e l'ostruzionismo burocratico, Winton riuscì a salvare la bellezza di 669 bambini - molti dei quali ebrei - prima dello scoppio della guerra e venissero dunque chiusi i confini e la missione umanitaria interrotta.



Mezzo secolo dopo, Winton si è incontrato con questi bambini ormai cresciuti in un momento davvero emozionante divenuto virale e ripreso dal famoso programma televisivo della BBC That's Life (ve lo riportiamo in basso, sicuramente l'avrete visto di sfuggita via social). Molto probabilmente Flynn sarà il giovane Winton mentre Hopkins la sua versione anziana.



A dirigere One Life troveremo Aisling Walsh (Maudie) su di una sceneggiatura di Lucinda Coxon (The Danish Girl) e Nick Drake (Romulus). Non è ancora disponibile una data d'uscita ufficiale ma la riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno.



