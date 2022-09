One Life: Helena Bonham Carter si unisce al dramma sull'olocausto con Anthony Hopkins

Come riportato da Deadline, Helena Bonham Carter si è aggiunta al cast del dramma sull'olocausto One Life, che ha per protagonista il due volte Premio Oscar Anthony Hopkins. Del cast fanno già parte anche Johnny Flynn, Jonathan Pryce, Romola Garai, Alex Sharp e Lena Olin mentre alla regia troveremo James Hawes, noto per la regia di Black Mirror.

Il film è basato sulla vera storia dell'umanitario britannico Nicholas Winton, figura poco conosciuta ma molto interessante della Seconda Guerra Mondiale. Winton contribuì infatti a salvare centinaia di bambini cecoslovacchi dai nazisti proprio alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. A soli 29 anni, combattendo l'apatia dell'opinione pubblica, l'ostilità della politica e l'ostruzionismo burocratico, Winton riuscì a salvare la bellezza di 669 bambini - molti dei quali ebrei - prima dello scoppio della guerra e venissero dunque chiusi i confini e la missione umanitaria interrotta.

Mezzo secolo dopo, Winton si è incontrato con questi bambini ormai cresciuti in un momento davvero emozionante divenuto virale e ripreso dal famoso programma televisivo della BBC That's Life (ve lo riportiamo in basso, sicuramente l'avrete visto di sfuggita via social). Molto probabilmente Flynn sarà il giovane Winton mentre Hopkins la sua versione anziana.

Bonham Carter interpreterà la madre di Winton, Babi Winton, di origini tedesco-ebraiche, che si era stabilita a nord-ovest di Londra con il marito. Le scene della Bonham Carter saranno con Flynn, che interpreta Winton da giovane. Il casting di Hopkins e Flynn era stato rivelato in esclusiva da Deadline due anni fa.

Non è ancora disponibile una data d'uscita ufficiale ma la riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno.

Su queste pagine trovate la recensione di Enola Holmes, ultimo progetto che ha visto la presenza della Bonham Carter; il suo personaggio tornerà anche nel previsto Enola Holmes 2, sempre per Netflix.