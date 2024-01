One from the heart: Reprise, il capolavoro maldetto di Coppola torna in versione inedita

One from the heart, uno dei capolavori di Francis Ford Coppola anche noto in Italia come Un sogno lungo un giorno, sta per tornare con una nuova versione intitolata One from the heart: Reprise.

Auto-prodotta e auto-finanziata, la spettacolare e ambiziosa fantasmagoria musicale di One from the heart si trasformò in un significativo flop commerciale per la casa di produzione di Francis Ford Coppola, che dopo il successo di Apocalypse Now si ritrovò ad affrontare un periodo di precarietà finanziaria talmente importante che il regista avrebbe passato i successivi quindici anni a cercare di recuperare le perdite causate dal film.

Ora, in vista dell'uscita del suo nuovo film Megalopolis, Coppola è tornato alle origini per accontentare i tantissimi fan che negli anni hanno imparato ad apprezzare la maestosità del musical del 1982: il film, infatti, è stato rimodellato nella nuova versione One from the Heart: Reprise, che oltre al restauro in 4K realizzato dalla casa di produzione di Coppola, la American Zoetrope, e da Roundabout Entertainment, proporrà appunto un nuovo montaggio inedito realizzato dal regista, che negli ultimi anni ci ha regalato la terza versione di Apocalypse Now e il nuovo montaggio de Il padrino 3.

Potete riprodurre il trailer di One from the heart: Reprise grazie al player che trovate all'interno dell'articolo.