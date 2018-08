One Cut of the Dead: scoprite la nuova commedia zombie campione d'incassi in Giappone

One Cut of the Dead, film d'esordio scritto e diretto da Shinichiro Ueda, si è rapidamente guadagnato la nomea di "The Blair Witch Project giapponese".

Similmente al film di Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez, uscito ormai quasi venti anni fa, anche One Cut of the Dead è stato prodotto con un budget praticamente inesistente ($27.000) ed è stato lanciato con una campagna pubblicitaria criptica e coinvolgente, soprattutto attraverso audizioni tenutesi al Seminario Enbu, la scuola di recitazione e regia di Tokyo che ha prodotto il film.

Girato in otto giorni a nord di Tokyo, il film è stato proiettato allo Yubari International Fantastic Film Festival a marzo di quest'anno, e il mese successivo è stato presentato in anteprima internazionale al nostrano Far East Film Festival di Udine, dove ha vinto il premio del pubblico.

"Vedere 500 fan a Udine applaudire per cinque minuti di fila ci ha dato fiducia", ha detto Koji Ichihashi, presidente del seminario Enbu e produttore del film. Dopo altre proiezioni in svariati altri festival, in cui ha sempre ricevuto un'accoglienza entusiasta da parte del pubblico e della critica, il film di Shinichiro Ueda è uscito in Giappone il 23 giugno, con una programmazione iniziale prevista in due soli cinema. Ma lo straordinario successo ottenuto lo ha trasformato in un vero e proprio evento

"È diventato una notizia, con giornali, riviste e programmi televisivi che ne parlavano", ha detto Ichihashi. "Qui da noi non succede quasi mai con un film indipendente."A partire da questa settimana, One Cut of the Dead sarà proiettato in oltre 200 sale, mentre le cifre al botteghino si avvicinano a $8 milioni.

Ichihashi ha confessato che il film non lo colpì immediatamente quando ando Ueda gli fece leggere la sceneggiatura. "Solo dalla sceneggiatura non potevo visualizzare come sarebbe stato il film", ha detto. "Era tutto nella testa di Ueda. Ma quando ho visto la reazione alle prime proiezioni ho capito che si trattava di una sorta di capolavoro."

Ma la storia di questo film non è fatta solo di luci. Il 21 agosto il settimanale Flash ha pubblicato un articolo sul film in cui lo accusava di violazione di copyright e all'interno era riportata un'intervista con Ryoichi Wada, regista teatrale e drammaturgo, che sosteneva che One Cut of the Dead avesse copiato la sua opera teatrale Ghost in the Box. Ueda ha ammesso che la struttura a due livelli del film - una sequenza no-stop di 37 minuti sull'invasione di zombie, seguita da un riassunto di come il film è nato - era stata effettivamente ispirata dall'opera di Wada, ma anche negato di aver semplicemente adattato Ghost in the Box.

Ieri il regista ha pubblicato un post su Facebook sottolineando come il suo film sia "un'opera originale che ho sceneggiato, diretto e montato." Ueda ha aggiunto: "Ho ascoltato con rispetto le affermazioni di Wada e della sua troupe. Sento che possiamo raggiungere un accordo amichevole.", ha aggiunto.

Qui sotto potete dare un'occhiata al trailer di One Cut of the Dead.