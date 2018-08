Once Upon a Time in Hollywood: Rafal Zawierucha sarà Roman Polanski

L'attore polacco Rafal Zawierucha è stato scelto per interpretare il regista Roman Polanski in Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino.

Nel progetto, che a questo punto dovrebbe durare dalle sei alle nove ore vista la mole spropositata di personaggi coinvolti, sono stati scritturati anche l'attrice di The Handmaid's Tale Sydney Sweeney e Danny Strong (Empire, Buffy l'Ammazzavampiri, The Butler, Hunger Games).

Ambientato a Los Angeles nell'estate del 1969, Once Upon a Time in Hollywood è il nono film di Quentin Tarantino.

Il film racconta la storia dell'attore Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex star che tenta di tornare nel mondo del cinema insieme alla sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). La loro vicina di casa è Sharon Tate (Margot Robbie), moglie del celebre regista Roman Polanski: l'orribile omicidio della Tate e di quattro suoi amici ad opera della Famiglia di Charles Manson farà da sfondo alla storia principale.

Once Upon a Time in Hollywood sarà il primo film di Tarantino basato su eventi realmente accaduti. Nel gigantesco cast del film anche Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins, Keith Jefferson, Nicholas Hammond, James Marsden, Julia Butterse, Kurt Russel e Al Pacino.

Le riprese del film sono iniziate a Los Angeles all'inizio di giugno. L'uscita è prevista per il 9 agosto 2019.