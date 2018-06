Once Upon a Time in Hollywood: nel cast di Tarantino anche James Marsden

Ancora aggiunte nel cast di Once Upon a Time in Hollywood che adesso accoglie gli ingressi di James Marsden e Julia Butters. I due sono gli ultimi di una lista corposa di star.

James Marsden è attualmente impegnato nella serie HBO Westworld ed è stato l’interprete di Ciclope nella vecchia trilogia sugli X-Men, nonché il compagno di Lois Lane in Superman Returns sempre di Bryan Singer; l’attore sarà anche nel live-action dedicato a Sonic the Hedgehog. La piccola Julia Butters è invece nota per la sua partecipazione alla sit-com American Housewife.

Tutti loro andranno ad aggiungersi ai già confermati Leonardo DiCaprio (Django Unchained), Brad Pitt (Bastardi senza gloria), Margot Robbie (Tonya), Burt Reynolds (Smokey and the Bandit), Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet), Michael Madsen, Tim Roth (The Hateful Eight), Luke Perry, Damian Lewis e Al Pacino.

Once Upon a Time in Hollywood è ambientato nell'estate 1969 e vede l'ex-star della tv, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), cercare la propria strada nell'industria dell'intrattenimento, insieme alla sua controfigura (Brad Pitt). Sullo sfondo della trama principale si manifestano gli omicidi della Famiglia di Charles Manson, fra cui quello di Sharon Tate.

Once Upon a Time in Hollywood, distribuito da Sony Pictures, arriverà nelle sale cinematografiche il 9 agosto 2019, proprio in occasione del cinquantesimo anniversario dell'uccisione della giovane attrice nella villa di Cielo Drive.

Le riprese sono in fase di preparazione a Los Angeles, che per l’occasione sarà trasformata nella sua configurazione del 1969 quartiere dopo quartiere per l’ambientazione del film.