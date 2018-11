Once Upon a Time in Hollywood: il film sarà 'giocoso' e 'inquietante'!

Dopo aver lavorato in The Hateful Eight su un formato 70mm, Quentin Tarantino e il direttore della fotografia, Robert Richardson, sono tornati al 35mm per Once Upon a Time in Hollywood. Richardson ha lavorato a quasi tutti i film di Tarantino da Kill Bill: Vol. 1 in poi. Nel corso di un'intervista a Collider ha parlato di quest'ultimo lavoro.

"Stiamo lavorando su un 35mm anamorfico, non abbiamo usato il 70 soprattutto per questioni di budget. Ci sono circa cento luoghi di riprese e in qualche modo bisognava risparmiare. Il costo extra del 70mm è notevole e ha dei limiti, come l'impossibilità di usare lo zoom. Visto che Quentin voleva degli zoom, abbiamo optato per il 35mm" ha spiegato Richardson nell'intervista.

Il collaboratore di Tarantino non ha voluto (e potuto) dire nulla di più approfondito sulla trama del film, ma ha assicurato ai fan che sarà un film molto 'tarantiniano'.

"Trovo difficile descrivere il tono del film, perché è molto fresco ma oscilla tra l'umoristico, il serio e lo spettrale: è giocoso. Non è facilmente descrivibile".

Il set di Once Upon a Time in Hollywood è popolato di grandi star:"Bellissimo, lavorare con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt è bellissimo. Sono una sorta di Butch Cassidy e Sundance Kid contemporanei. Sono due grandi star, davvero talentuose. Anche Margot Robbie è davvero fenomenale. Ci sono anche delle sequenze piccole ma notevoli, dei monologhi strepitosi, e attori come Al Pacino e Dakota Fanning. Un grande cast".

Cast che comprende, oltre DiCaprio, Pitt e Robbie, anche Tim Roth, Damian Lewis, Bruce Dern - che ha sostituito Burt Reynolds, recentemente scomparso - Michael Madsen e Kurt Russell.

Once Upon a Time in Hollywood uscirà nei cinema americani il 26 luglio 2019.