Once Upon a Time in Hollywood: Bruce Dern nel cast al posto di Burt Reynolds

Bruce Dern interpreterà George Spahn in Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo film diretto da Quentin Tarantino. Lo conferma Deadline. Dern prenderà il ruolo inizialmente destinato all'amico Burt Reynolds, scomparso improvvisamente lo scorso 6 settembre prima di poter girare le proprie scene sul set cinematografico californiano.

George Spahn era un ottantenne quasi cieco che aveva affittato il suo ranch a Los Angeles per essere utilizzato come location per i western. Charles Manson convinse Spahn a permettere a lui e ai suoi seguaci di vivere nel ranch nei mesi precedenti alla morte di Sharon Tate e delle altre vittime.

In Once Upon a Time in Hollywood, ambientato nella Los Angeles del 1969, troviamo Leonardo DiCaprio nel ruolo di Rick Dalton, un'ex star della tv che tenta di sfondare a Hollywood, insieme alla sua controfigura, Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt. Nell'imponente cast anche Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Michael Madsen, Timothy Olyphant, Zoe Bell, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins Jr., Keith Jefferson, Nicholas Hammond, Tim Roth, James Marsden, Julia Butters e Scoot McNairy.

Si tratta del primo film di Quentin Tarantino basato su eventi realmente accaduti, visto che Bastardi senza gloria è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e ha visto protagonisti anche Adolf Hitler e Winston Churchill ma in una storia alternativa che non seguiva gli accadimenti reali.

La produzione di Once Upon a Time in Hollywood è attualmente in corso a Los Angeles per Sony Pictures e il film uscirà il 9 agosto 2019.