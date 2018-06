Once Upon a Time in Hollywood: Al Pacino si aggiunge al cast!

Al Pacino si è unito ufficialmente al cast di Once Upon a Time in Hollywood, nona pellicola diretta da Quentin Tarantino, ambientata nel 1969 in California e già ricca di un cast d'alto profilo. Pacino sarà l'agente del personaggio di DiCaprio, che nel film interpreta l'ex-star tv Rick Dalton, affiancato dal suo stunt-man (Brad Pitt).

Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e Cliff Booth (Brad Pitt) stanno lottando per riuscire a tornare al successo ad Hollywood. La vicina di casa di Rick è una persona molto famosa: Sharon Tate (Margot Robbie).

Al Pacino sarà Marvin Shwarz, agente di Rick Dalton, e si unisce ad un cast che comprende già Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Burt Reynolds, Dakota Fanning, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, Luke Perry e Damian Lewis.

Il film dovrebbe uscire il 9 agosto 2019. Once Upon a Time in Hollywood ha un budget di un centinaio di milioni di dollari e verrà girato in California. L'accordo prevede che Tarantino mantenga il final cut e una parte degli incassi vivi.

Al Pacino sarà nel cast del nuovo film di Martin Scorsese, The Irishman, al fianco di Robert DeNiro e Joe Pesci.

Nel 2017 ha recitato in The Pirates of Somalia di Bryan Buckley e Hangman di Johnny Martin.