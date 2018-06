Once Upon A Time In Hollywood fra le presentazioni Sony al CineEurope

Once Upon A Time In Hollywood, nono film del regista di culto Quentin Tarantino, è stato ufficialmente presentato a Barcellona in occasione dell'annuale edizione del CineEurope.

Il film, che vedrà la partecipazione di Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Al Pacino è stato presentato dal regista tramite un videomessaggio nel corso dello showcase Sony, che distribuirà il film. Nel video Tarantino è apparso dal set in cui si stavano praticando scatti con la gru e ha detto che stava facendo "un film per essere proiettato nei cinema". "I cinema europei", ha aggiunto Tarantino, "hanno un posto speciale nel mio cuore perché i miei film hanno una sensibilità europea.”

Durante la presentazione la Sony ha anche avuto modo di mostrare alla stampa tanti altri progetti futuri, tra cui Venom, Spider-Man: Into the Spiderverse, The Equalizer 2 e il secondo capitolo della saga Millennium, The Girl in the Spider's Web.

Il primo film ad essere mostrato è stato The Front Runner di Jason Reitman, con Hugh Jackman: il film è basato sulla storia vera della campagna presidenziale del 1988, che per il candidato Gary Hart è rapidamente deragliata a causa dei resoconti di una relazione extraconiugale. Sony ha acquisito i diritti di distribuzione a livello mondiale durante l'ultimo festival di Cannes e sta pianificando un'uscita autunnale in concomitanza con la stagione dei premi e il ciclo delle elezioni autunnali. Il regista era a Barcellona e ha detto che gli eventi del 1988 sono stati la prima volta in cui "giornalismo politico e tabloid hanno guidato nella stessa corsia". Ha suggerito che la storia potrebbe contenere risposte a "cosa diavolo sta succedendo nella politica americana oggi." L'attore protagonista Hugh Jackman, in un messaggio registrato, ha dichiarato che "potrebbe dare un'idea di come siamo arrivati ​​fin qui, politicamente parlando."

Anche Claire Foy, nuova interprete di Lisbeth Salander in The Girl in the Spider's Web di Fede Alvarez, è apparsa per presentare il trailer del film, mentre Spider-Man: Into The Spiderverse è stato pubblicizzato come l'evento Sony per la stagione natalizia.

Spazio anche per Venom. Secondo il presidente della Sony International Distribution Steven O'Dell, Tom Hardy interpreta "un personaggio Marvel diverso da tutti quelli che il pubblico ha visto finora" e che il film di Ruben Fleischer è "un divertimento incredibilmente oscuro."

C'è stato anche il tempo per un videomessaggio del regista di The Equalizer II, Antoine Fuqua, che ha introdotto una clip del film in cui Denzel Washington riprenderà il suo ruolo di giustiziere dopo gli eventi del primo capitolo, uscito nel 2014. Fuqua ha ringraziato gli espositori europei presenti nella sala per aver contribuito a rendere il primo film "un vero e proprio evento per il pubblico adulto". Il sequel arriverà a livello internazionale durante l'estate.

Infine, la Sony ha voluto sfruttare la febbre della Coppa del Mondo per inserire la leggenda del Barcellona Andres Iniesta in una sequenza dell'imminente Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, augurando alla Spagna buona fortuna per il torneo calcistico al via dal 14 giugno.