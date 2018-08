Once Upon A Time In Hollywood: ecco l'attore che interpreterà Charles Manson

Nuovo giorno, nuovo aggiornamento riguardo la produzione di Once Upon a Time in Hollywood: il nono film di Quentin Tarantino ha infatti scritturato altri sette celebri attori, tra i quali Damon Harriman nel ruolo di Charles Manson.

Le altre sei new entry sono Rumer Willis, Dreama Walker, Margaret Qualley, Costa Ronin, Victoria Pedretti e Madisen Beaty.

Herriman, un attore australiano noto al grande pubblico soprattutto per un ruolo ricorrente nella serie Justified, interpreterà il famigerato leader della setta Manson, rea di uno dei più efferati omicidi della storia di Los Angeles. Inoltre, la star di Empire Rumer Willis interpreterà l'attrice britannica Joanna Pettet, la Walker sarà l'attrice e cantante Connie Stevens e Costa Ronin (The Americans) interpreterà l'attore polacco Voytek Frykowski, una delle vittime della follia omicida della famiglia Manson nella casa di Roman Polanski su Cielo Drive.

La Qualley (The Leftovers, The Nice Guys) sarà un personaggio di nome Kitty Kat, Beaty interpreterà una donna di nome Katie e Pedretti vestirà i panni di Lulu.

Once Upon a Time in Hollywood è ambientato nel 1969 a Los Angeles, nella quale la star televisiva Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) e la sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt), cercano di farsi strada nell'ambiente cinematografico che avevano abbandonato anni prima. Il film sarà il primo di Tarantino basato su fatti realmente accaduti e presenterà molteplici trame in un omaggio cinematografico ai momenti finali dell'età dell'oro di Hollywood.

Nel cast da sogno anche Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins, Keith Jefferson, Nicholas Hammond, James Marsden, Julia Butterse, Kurt Russel e Al Pacino.

Il film arriverà il 9 agosto 2019.