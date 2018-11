Once Upon A Deadpool: ecco il poster della versione natalizia di Deadpool 2

Deadpool 2 si prepara a venire ... per la terza volta! La 20th Century Fox ha infatti rilasciato il poster ufficiale e la data di uscita di Once Upon A Deadpool, la versione PG-13 del sequel campione di incassi diretto da David Leitch.

Once Upon a Deadpool arriverà nelle sale dal 12 dicembre, giusto in tempo per le vacanze di Natale. Questa particolare riedizione edulcorata è pensata per tutti gli adolescenti statunitensi che non hanno avuto la possibilità di vedere Deadpool 2 al cinema a causa della classificazione Rated-R, che ha chiuso le porte delle sale a tutti i minori.

Il film inoltre non rappresenta solo l'opportunità per rivedere lo scalmanato Wade Wilson di Ryan Reynolds sotto una luce completamente nuova, ma anche l'occasione per fare del bene: l'attore ha infatti collaborato con l'organizzazione F-ck Cancer, alla quale donerà $1 da ciascun biglietto venduto.

"Dato che è la stagione in cui siamo tutti più buoni, doneremo in beneficenza alla F-ck Cancer $1 per ogni biglietto venduto", ha rivelato Reynolds, che ha aggiunto di aver dato il suo consenso per questo Deadpool 2.5 per due motivi:"La Fox chiedeva un film PG-13 praticamente dall'inizio del 2006, e io ho detto no da allora. Ma questa volta ho accettato a due condizioni. In primo luogo, una parte dei proventi doveva andare in beneficenza. Secondo, volevo rapire Fred Savage. La seconda condizione ha richiesto alcune spiegazioni..."

Non è ancora chiaro se Once Upon a Deadpool arriverà anche nei cinema italiani. Nel frattempo, recuperate l'home video di Deadpool 2 in edizione Superdotata, disponibile nei negozi specializzati.