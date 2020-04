Once e il rifiuto di Cillian Murphy: ecco perché l'attore disse di no

Nel 2006 Glen Hansard era un cantautore emergente ancora non molto noto alle masse, mentre Cillian Murphy era uno dei giovani attori più promettenti della sua generazione a cui Batman Begins aveva da poco regalato il primo accenno di vera notorietà: vite e carriere molto diverse che finirono quasi per incrociarsi, quell'anno, per il film Once.

Come molti di voi ricorderanno il film fu un successo quasi del tutto inaspettato visti i protagonisti semi-sconosciuti e il bassissimo budget a disposizione: budget che venne meno, in effetti, proprio per il no di Cillian Murphy al progetto.

La futura star di Peaky Blinders era infatti la prima scelta della produzione per interpretare il ruolo che fu di Glen Hansard (autore della colonna sonora del film, tra cui quella Falling Slowly che trionfò agli Oscar): l'attore, però, non era entusiasta dell'idea di lavorare con un'attrice non professionista come Marketa Irglova (all'epoca ancora diciassettenne) e soprattutto era intimorito dal dover interpretare le canzoni di Hansard, che ben poco si adattavano alla sua voce.

Con il forfait di Murphy venne dunque meno la gran parte dei finanziamenti del film, che fu girato quindi con un budget ancora più ridotto del previsto. Il risultato, comunque, andò oltre ogni aspettative: Once ricevette critiche entusiaste e divenne uno dei film preferiti di pezzi grossi come Steven Spielberg. Qui, per chi volesse saperne di più, trovate la nostra recensione di Once.