On the Rocks, Venezia 2020 voleva disperatamente il film della Coppola: Apple ha detto no

Il giorno successivo all'annuncio ufficiale del programma della 77° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Indiewire ha avuto modo di intervistare telefonicamente il direttore artistico del prestigioso festival cinematografico, Alberto Barbera, chiedendogli qualche delucidazione sulla scelta dei film selezionati.

Tra le tante altre cose dette da Barbera, particolare curiosità l'ha generata la sua dichiarazione sull'annunciato e atteso On the rocks di Sofia Coppola, suo nuovo film da regista. A quanto pare, infatti, il Festival di Venezia avrebbe corteggiato disperatamente Apple per avere il film in programma, ma la compagnia ha risposto dopo mesi di trattative con un "no", pensando al posticipo.



Queste le parole di Barbera: "On the rock di Sofia Coppola è stato in discussione fino a pochi giorni fa. Alla fine, purtroppo, i distributori del film hanno deciso di non correre il rischio e posticipare la data d'uscita ufficiale, adesso prevista per il 2021 [Indiewire fa notare che la Apple e A24 non ha ancora ufficializzato il posticipo]. Questo era onestamente un titolo che volevamo disperatamente in programma a Venezia. Abbiamo avuto una discussione che è andata avanti per mesi, ma alla fine si è tutto risolto con un nulla di fatto".



On the rock vede nel cast Bill Murray, Jessica Henwick e Rashida Jones, per un'uscita al momento ancora da fissare.