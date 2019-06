On the Rocks: Jessica Henwick da Game of Thrones al nuovo film di Sofia Coppola

Secondo quanto riportato da Deadline, Jessica Henwick si sarebbe unita al cast di On the Rocks, pellicola che segna il ritorno alla regia di Sofia Coppola a due anni di distanza da L'inganno.

L'attrice raggiunge così sul set del nuovo film i già confermati Bill Murray, Rashida Jones e Marlon Wayans. La pellicola narrerà la storia di una giovane madre (Jones) che riallaccerà i rapporti con il padre, rinomato playboy, vivendo un'emozionante avventura fra le strade di New York. Si tratta, inoltre, del primo lungometraggio firmato in collaborazione fra Apple e A24.

La Henwick, dopo aver preso parte a otto episodi di Game of Thrones tra il 2015 e il 2017, ha fatto parte del cast delle serie Marvel/Netflix, Iron Fist, Luke Cage e The Defenders nel ruolo di Colleen Wing, ed è apparsa anche nel film di Drake Doremus, Newness. Sempre nel 2015 era nel cast di Star Wars: Il Risveglio della Forza. Ha da poco terminato le sue riprese nel film Paramount Monster Problems e la rivedremo nel blockbuster della Warner, Godzilla vs. Kong, sequel di Godzilla II: King of the Monsters, attualmente nelle sale e di cui potete leggere la nostra recensione.

Bill Murray sarà invece nelle sale italiane dal 13 giugno prossimo con I morti non muoiono di Jim Jarmusch. Sofia Coppola ha vinto il premio per la miglior regia al Festival di Cannes per L'inganno, e nel corso della sua carriera ha diretto pellicole come Il giardino delle vergini suicide, Marie Antoinette, Somewhere (Leone d'Oro a Venezia) e Bling Ring. Le strade della Coppola e di Murray si sono incrociate in Lost in Traslation e poi di nuovo nel film Netflix A Very Murray Christmas.

Ancora incerta la data d'uscita di questo On the Rocks.